Reservaciones de paisanos en hoteles de Monclova aumentan significativamente

Durante la próxima semana, hoteleros de la región iniciarán con el recibimiento del paso de paisanos, con lo que se registra un aumento en la demanda de hospedaje y servicios, y este año muestra señales de actividad anticipada, con reservaciones confirmadas desde mediados de mes.

Enrique Ayala Quintanilla, presidente de la OCV en Monclova, mencionó que hoteles de la región ya reportan un alza en la demanda, en donde los paisanos están hablando para hacer reservaciones. "Desde hace ya más de medio mes están reservando, tanto en los Pueblos Mágicos como en los demás municipios de la Ruta del Desierto, por lo que se visualiza que se va a tener un importante movimiento, va a estar bien".

Explicó que este flujo de visitantes podría modificar temporalmente la tendencia turística regular de municipios como Cuatro Cienegas, que sufre una disminución sobre todo en la temporada decembrina, pero se prevé una ocupación entre el 85 y 90 por ciento.

A pesar de que no se tiene un estimado de la derrama económica que se pudiera generar en este periodo vacacional, el presidente de la OCV adelantó que el comportamiento del cruce de paisanos ha mostrado una ligera disminución a lo largo del año. "La derrama económica no la tenemos cuantificada, pero estamos viendo porque ha venido a la baja el paso de paisanos durante este año, así que vamos a ver cómo nos va después de las fiestas navideñas".

Los hoteleros se mantienen optimistas y preparados para atender el movimiento que tradicionalmente deja beneficios en alojamiento, alimentación y servicios turísticos en la región.