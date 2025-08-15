Reynaldo Morales, músico de 84 años, niega acusaciones de hostigamiento

Vivo pegado al saxofón, ni tiempo de escupir, asegura Reynaldo Morales, músico de 84 años de edad señalado por presunto hostigamiento hacia un vendedor de dulces con discapacidad en la Zona Centro de Monclova.

Desde su nuevo punto de trabajo, en la calle De La Fuente, el saxofonista afirma que el cambio de ubicación no le afecta. "Donde me pongan me irá bien, porque soy artista y a la gente le gusta mi música", comentó en entrevista.

Rechazó categóricamente las acusaciones en su contra, mismas que —dijo— se han difundido a través de redes sociales.

"No es cierto que yo insulte o que cause desorden, yo me dedico a trabajar nada más. No tengo tiempo de escupir porque siempre estoy pegado al saxofón", expresó.

Incluso, relató que la madre del joven en silla de ruedas lo ha señalado como "sicario" y que el propio vendedor lo acusa de haberlo atropellado en dos ocasiones.

"Tengo una bicicleta eléctrica que uso para mover mis instrumentos porque estoy malo de las rodillas, no tengo cartílago. ¿Cómo voy a andar con la bicicleta para atropellarlo? Eso jamás ha pasado ni me pasa por la cabeza hacerle daño", sostuvo.

El músico, con 72 años de trayectoria artística, comentó que lleva tres años tocando en Monclova y que, aunque recibe una pensión federal, el ingreso no le alcanza para cubrir renta y gastos básicos.

Por ello, dijo, se mantiene activo con su saxofón, instrumento al que ha dedicado prácticamente toda su vida.

"Con el favor de Dios la gente me seguirá apoyando, porque les gusta mi música, me lo demuestran. No es que me esté haciendo rico, a veces me dan un peso, dos o hasta un billete, y eso molesta a Ángel, esa es su máxima enfermedad, son celos, es egoísmo, y envidia. Pero yo solo me dedico a trabajar", expresó.

Asegura que no tiene tiempo de pleitos ni discusiones: "No me da tiempo ni de limpiarme el sudor, menos de ir a discutir con alguien. Mi vida siempre ha sido tocar y tocar".