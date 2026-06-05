Aumento de costos operativos afecta a hoteleros en Monclova

Con aumentos de hasta un 400 por ciento en sus costos de operación, hoteleros enfrentan uno de los escenarios más complicados de los últimos años, mientras buscan alternativas para mantener sus tarifas y no ahuyentar a los clientes.

El presidente de la OCV Monclova, Enrique Ayala Quintanilla, mencionó que el sector hotelero atraviesa actualmente un momento complicado, en donde si bien, se mantienen la ocupación, los costos de operación se incrementaron drásticamente, lo que reduce el margen de utilidad.

Señaló que costos en servicios, combustibles, electricidad, en los blancos y productos de limpieza, se incrementaron en los últimos años, y no van en relación a las tarifas que se han manejado en las últimas dos décadas.

"Los costos ya nos alcanzaron, a veces la ocupación es buena, pero con lo que estamos cobrando ya no nos alcanza, los márgenes de utilidad se han reducido muchísimo, por lo que se tienen que buscar estrategias de ahorro".

Explicó que mientras las tarifas de hospedaje apenas registraron aumentos alrededor del 100 por ciento en los últimos 20 años, los insumos básicos para la operación de un hotel se dispararon hasta cuatro veces más.

El presidente de la OCV Monclova reconoció que ante este panorama se tiene de manera constante la presión para elevar sus precios, pero advirtió que hacerlo podría provocar una disminución en la ocupación.

"Si así no vendemos, si aumentamos las tarifas va a ser peor, estamos buscando ahorrar costos para tratar de no subir más la tarifa porque también llegará un momento en que el consumidor no la podrá pagar".

Ante este panorama, hoteles de la región comenzaron a aplicar estrategias de ahorro como reutilización de blancos, reducción en el uso de calentadores de agua, instalación de paneles solares y ajustes en el consumo de energía.