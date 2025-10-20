Hoteleros de Monclova se benefician con evento deportivo

La realización del primer Medio Maratón dejó una derrama económica de poco más de 1.5 millones de pesos, tan solo en el sector hotelero, que durante este fin de semana tuvo una ocupación del 80 por ciento.

Armando de la Garza Gaytán, secretario de la Asociación de Hoteles y Hospedaje, señaló que el desarrollo del medio maratón dejó una derrama económica incluyendo restaurantes y en el área servicios.

Más de 2 mil 500 corredores participaron en esta competencia, con personas provenientes de por lo menos 6 estados de la república, incluyendo Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, entre otros.

La llegada de atletas permitió recuperar la ocupación en los hoteles, tras las cancelaciones que se dieron luego de la suspensión del concierto de Grupo Firme.

El empresario hotelero destacó la realización de este tipo de eventos, considerados de alto perfil, que atraen atletas de diferentes localidades, y que impulsan la actividad en la ciudad de Monclova.

"Este tipo de eventos son de alto perfil, son los que el ayuntamiento debe seguir haciendo, porque no se trata de hacer eventos por hacer, sino hacer eventos competitivos que generen derrama económica, no solo para los hoteleros sino en general".

Indicó que el impacto económico no solo se vio reflejado en los hoteles, sino también en restaurantes, estaciones de servicio y otros negocios del sector turístico.

Aunque el cálculo de la derrama total aún está pendiente, De la Garza Gaytán estimó que tan solo en hospedaje se alcanzó una cifra superior a 1.5 millones de pesos, que consideró positivo sobre todo en esta temporada en la que se tiene poco movimiento dentro de este sector.