Huellitas en Acción atiende a perro lesionado en accidente: Ampliación Las Flores

Luego de que trascendiera la falta de asistencia oficial para un perro que resultó lesionado durante un accidente vial en la colonia Ampliación Las Flores, la asociación protectora Huellitas en Acción intervino para garantizar la recuperación médica del animal.

El incidente original se registró sobre la calle Isabel Amaya, donde un motociclista identificado como Carlos Omar Esparza derrapó tras intentar esquivar al canino. Mientras los cuerpos de emergencia y paramédicos de la Cruz Roja brindaron auxilio prehospitalario al conductor, el perro quedó inicialmente sobre el pavimento sin recibir apoyo de las dependencias municipales, lo que generó señalamientos por la ausencia de protocolos de atención para animales en situación de calle o involucrados en percances viales.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, el regidor Martín Gómez, encargado de la asociación Huellitas en Acción, informó que tras realizar diversas labores de localización lograron dar con el paradero de la mascota, la cual cuenta con dueño.

"Nos enteramos del accidente que tuvo una mascota en la colonia Ampliación Las Flores; después de dos intentos de localizarla para apoyar con la atención médica, por fin dimos con el perrito. Uno de los dueños lo llevó a atender y hoy ya lo estamos apoyando con nuestros médicos veterinarios y medicamentos para su pronta recuperación; está bien consentido y abrigado por el clima", destacó el regidor y representante de la agrupación protectora.

Detalles confirmados

Con esta intervención, el canino pudo recibir el tratamiento especializado necesario para sanar sus lesiones, quedando bajo resguardo y con el seguimiento médico garantizado por parte de la asociación civil, en contraste con la falta de respuesta institucional inicial que había provocado inconformidad ciudadana.