Preparan empresas reducción de jornada

Las empresas de la Región Centro se preparan para aplicar la reducción de la jornada laboral mediante ajustes en sus plantillas y horarios, así como la contratación gradual de personal que comenzó desde agosto.

Mario Dante Galindo, representante de la CTM Frontera, mencionó que las empresas ya trabajan en esquemas para distribuir las horas laborales entre sus trabajadores, de acuerdo con las necesidades de cada departamento y línea de producción.

Acciones de la autoridad

Explicó que la preparación se revisa en las reuniones mensuales mixtas departamentales, donde representantes sindicales y patrones analizan la organización de las jornadas y los requerimientos de mano de obra.

Indicó que las empresas conocen la disposición legal y están listas para cumplirla a partir del 01 de enero, por lo que la CTM insiste en que los ajustes se realicen de manera puntual y organizada, sin recurrir a cambios de última hora o programas repentinos.

Señaló que las contrataciones que se han venido dando en las empresas desde el mes de agosto obedecen a dos necesidades: contar con el personal suficiente para cubrir las horas que dejarán de laborar los trabajadores y atender los incrementos en los volúmenes de producción.

Detalles confirmados

Agregó que las compañías comenzaron a programar estos ajustes desde mediados de 2026 y prevén cerrar el año con esquemas definidos para administrar las horas-hombre en los diferentes departamentos y líneas de producción.

Recordó que a partir del 01 de enero entra en vigor la reducción de la jornada laboral, que pasará de 48 a 46 horas, como parte de la primera etapa lo que implicará ajustes en las empresas.