Lluvias y bajas temperaturas afectan a comerciantes ambulantes en Monclova

Las lluvias y las bajas temperaturas registradas durante este fin de semana redujeron hasta en un 80 por ciento la presencia de comerciantes ambulantes en las pulgas, donde apenas se instaló un 15 y 20 por ciento de los vendedores.

Impacto en la comunidad

Rogelio Iracheta, representante de la Unión de Comerciantes Ambulantes (UCA), informó que las condiciones climatológicas de este fin de semana limitaron la actividad en la pulga sobre todo de Praderas, debido a que desde temprana hora se registraron lluvias y existía la amenaza de que se diera todo el día.

De acuerdo con un monitoreo realizado en dos pulgas, la mayoría de los comerciantes optó por no acudir para evitar daños a sus mercancías, solo algunos vendedores que cuentan con los materiales necesarios para resguardar la mercancía se instalaron.

Condiciones climáticas adversas

En contraste, señaló que el sábado las condiciones fueron favorables durante gran parte del día, aunque por la tarde algunos comerciantes de la pulga de la Borja tuvieron que retirarse debido a que comenzó a lloviznar.

Iracheta reconoció que las condiciones del clima afectan directamente los ingresos de los vendedores, pues quienes no acuden a trabajar pierden la oportunidad de realizar ventas y obtener efectivo durante la jornada.

"Es un día perdido, un día que no hay ventas y que no entra efectivo", expresó, al señalar que incluso él decidió no instalarse ante las condiciones climatológicas.

Estrategias de resguardo

Agregó que a los comerciantes que sí acuden se les permite buscar espacios donde puedan protegerse de la lluvia, así como resguardar sus muebles y mercancías para evitar daños.