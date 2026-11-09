Llama Iglesia a fortalecer la fe

La preparación espiritual y la responsabilidad de fortalecer la propia fe fueron el llamado del padre Claudio Longoria durante la homilía de este domingo en la Parroquia Santiago Apóstol, donde exhortó a los feligreses a mantenerse en estado de gracia y no esperar hasta el último momento para acercarse a Dios.

Reflexión sobre la parábola de las diez vírgenes

Al reflexionar sobre la parábola de las diez vírgenes, cinco prudentes y cinco insensatas, el padre explicó que las lámparas representan la fe, mientras que el aceite adicional simboliza la preparación espiritual necesaria para mantenerla encendida. Señaló que las mujeres prudentes no actuaron por egoísmo al llevar aceite de reserva, sino que fueron previsoras, pues cada persona es responsable de su propia preparación. Por ello, pidió a los creyentes dejar de concentrarse en los errores ajenos y ocuparse de corregir los propios. “Dejemos de pensar en si el otro trae aceite en su lámpara o no. Prepárate tú”, expresó durante la celebración religiosa.

Importancia del estado de gracia

Longoria explicó que el aceite representa el estado de gracia, que se alimenta mediante la oración, la participación en la misa, la confesión, las buenas obras y el cumplimiento de los mandamientos. Advirtió que nadie conoce el día ni la hora del regreso de Cristo, por lo que insistió en la importancia de estar preparados espiritualmente. Aclaró que este mensaje no debe entenderse como una amenaza o un castigo, sino como un aviso y una promesa para quienes mantienen su fe.

Finalmente, llamó a confiar en Dios, evitar la soberbia y reconocer que las personas necesitan su guía para tomar decisiones.