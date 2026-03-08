Hugo Lozano resalta la importancia de la educación preescolar en Coahuila

El proceso de preinscripciones en educación básica en Coahuila registró una respuesta favorable por parte de los padres de familia, alcanzando cerca del 90 % de los registros, informó el subsecretario de Educación Básica en el estado, Hugo Lozano.

El funcionario explicó que durante el periodo de preinscripción, realizado durante el mes de febrero y los primeros días de marzo, alrededor de 40 mil alumnos fueron inscritos en los distintos niveles de educación básica en la entidad.

Importancia de la educación preescolar

Hugo Lozano destacó la importancia de que los niños ingresen oportunamente al sistema educativo, particularmente desde educación preescolar, ya que esto permite fortalecer el desarrollo de habilidades y conocimientos desde edades tempranas.

Señaló que la intención es que los estudiantes lleguen a primer grado con bases sólidas en su formación, lo que facilita su proceso de aprendizaje durante los siguientes niveles educativos.

Acciones de la autoridad educativa

Aunque el proceso de preinscripción registró una participación alta, el subsecretario indicó que aún existen casos de padres de familia que por diversas circunstancias no lograron realizar el trámite en el periodo establecido.

En estos casos, explicó, las autoridades educativas estarán atentas al inicio del próximo ciclo escolar para ubicar a los alumnos en los planteles correspondientes y garantizar su acceso a la educación.

Finalmente, reiteró el llamado a los padres de familia a mantener el interés en la educación de sus hijos y procurar que los menores inicien su formación escolar desde los primeros niveles, lo cual contribuye a un mejor desarrollo académico.