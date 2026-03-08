Anuncian venta de fichas en enfermería

VILLA DE AGUJITA, COAH.- La Escuela de Licenciatura en Enfermería de la Región Carbonífera (ELERC) informó que el próximo sábado 14 de marzo de 2026 se llevará a cabo la venta de fichas para el examen de admisión. El evento tendrá lugar en las instalaciones ubicadas en la calle Mutualismo de la zona centro, donde se espera la asistencia de decenas de jóvenes interesados en formar parte de la institución.

La directora del plantel, María del Rosario Carlos Silva, agradeció la confianza que estudiantes y padres de familia han depositado en la escuela, resaltando que ELERC se ha consolidado como una de las opciones más solicitadas para cursar estudios profesionales en el área de la salud. "Nuestra misión es formar enfermeros y enfermeras con un alto sentido humano y profesional, capaces de responder a las necesidades de la región y del país", expresó.

Los requisitos para adquirir la ficha son sencillos: presentar comprobante de bachillerato y dos fotografías tamaño infantil. Con estos documentos, los aspirantes podrán asegurar su participación en el proceso de admisión y dar el primer paso hacia una carrera universitaria en enfermería.

La Escuela de Licenciatura en Enfermería Región Carbonífera se distingue por su modelo educativo que combina teoría y práctica, además de contar con un cuerpo docente altamente capacitado y espacios adecuados para la formación integral de sus estudiantes. Su plan de estudios está diseñado para preparar profesionales con bases científicas, tecnológicas y humanísticas, capaces de brindar atención integral en distintos niveles de salud.

Los egresados de ELERC han logrado insertarse exitosamente en instituciones públicas y privadas, lo que refleja el prestigio y la calidad académica del plantel. Asimismo, la escuela fomenta valores de compromiso social y profesionalismo, fortaleciendo la vocación de servicio en cada generación de estudiantes.

Finalmente, la directora reiteró que cada nuevo ingreso representa una oportunidad para seguir formando profesionales que contribuyan al fortalecimiento del sistema de salud y al bienestar de la comunidad.