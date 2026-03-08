Marcha del 8M en Monclova: mujeres policías presentes en el evento

Elementos de Seguridad Pública municipal y de la Fiscalía General del Estado mantuvieron un operativo de vigilancia en la plaza principal de Monclova y en calles aledañas, durante las actividades realizadas con motivo del Día Internacional de la Mujer. Desde temprana hora de este domingo la zona fue acordonada y, conforme avanzó la tarde, se restringió el acceso vehicular en los alrededores para permitir el desarrollo del movimiento sin contratiempos.

¿Cómo se desarrolló la marcha del 8M en Monclova?

En distintos puntos de las calles cercanas a la plaza se observó la presencia de al menos diez elementos de seguridad por esquina. La mayoría de quienes integraban el operativo eran mujeres policías, algunas de las cuales incluso portaban consignas alusivas al movimiento del 8M.

Durante el desarrollo de la manifestación, los elementos se mantuvieron expectantes a cierta distancia de la plaza, sin intervenir en las actividades de las participantes. Cuando algunas mujeres comenzaron a colocar carteles y veladoras en la fachada de la Presidencia Municipal, las agentes no se acercaron ni realizaron comentarios para que desistieran de la acción. Algunas asistentes también mencionaron que eran demasiados los elementos, que incluso algunas se sintieron intimidadas y desistieron de hacer declaraciones en el "Micrófono Abierto".

Acciones de las autoridades durante la manifestación

En medio del ambiente de protesta y memoria, algunas policías también llegaron con flores para entregarlas a mujeres y niñas presentes, gesto que fue bien recibido por las asistentes. Tras concluir la manifestación, los elementos de seguridad y las unidades oficiales continuaron en el lugar por un tiempo más, con el objetivo de permanecer atentos ante cualquier eventualidad o incidente en la zona.