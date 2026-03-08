Carlos Villarreal avanza en recarpeteo y pavimentación en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal, en equipo con el gobernador Manolo Jiménez, avanza en recarpeteos, pavimentaciones y rehabilitación de espacios comunitarios.

Como parte del Plan de Inversión "Prendamos Monclova", que se desarrolla en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el alcalde Carlos Villarreal Pérez realizó, durante la primera semana de marzo, el arranque y supervisión de diversas obras de infraestructura urbana con una inversión superior a 16 millones de pesos.

Estas obras forman parte de la estrategia para mejorar la movilidad, modernizar calles y recuperar espacios comunitarios en diferentes sectores del municipio, respondiendo a las necesidades planteadas por las y los vecinos.

Las obras que arrancaron o fueron supervisadas esta semana fueron:

? Recarpeteo de Calle Chapultepec, en la colonia Las Flores (entre Texcoco y El Potrero).

? Recarpeteo de Calle Pedro Aranda, en la Zona Centro (entre José María Morelos y avenida Constitución).

? Pavimentación en colonia El Roble, en calle Encino (entre Luis Donaldo Colosio y El Roble).

? Pavimentación en calle El Roble (entre calle 30 de Abril y Encinos).

? Rehabilitación de la Casa de la Colonia El Campanario.

? Recarpeteo del andador Lucio Blanco, en la colonia Miravalle (entre Paseo del Valle y Ciprés Lucio Blanco).

? Recarpeteo de Calle Claveles, en la colonia Miravalle (entre Lucio Blanco y Andador Lucio Blanco).

El alcalde Carlos Villarreal destacó que estas obras forman parte de un plan integral para mejorar la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida en las colonias. "Seguimos trabajando con orden, coordinación y resultados para llevar más obras a nuestras colonias. En equipo con el gobernador Manolo Jiménez seguimos impulsando proyectos que mejoran nuestras calles, fortalecen los espacios comunitarios y responden a las necesidades de nuestra gente", afirmó.

Con estos trabajos, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando obras estratégicas en coordinación con el Gobierno del Estado y la participación de la ciudadanía, con el objetivo de consolidar una ciudad con mejores servicios, mayor competitividad y más oportunidades para las familias de Monclova.