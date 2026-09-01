Alumbrado público mejora instalaciones eléctricas en escuelas de Monclova

El área de Alumbrado Público apoyó con mano de obra a cinco escuelas de Monclova para la instalación de nuevo material y revisión de circuitos eléctricos, informó Reginaldo Rodríguez, director de Servicios Primarios.

Explicó que el Ayuntamiento únicamente proporciona el personal para realizar los trabajos, mientras que la coordinación educativa se encarga de suministrar los materiales necesarios.

"Solamente brindamos el apoyo de manera de mano de obra. Ya la escuela, la coordinación educativa, provee los materiales y nosotros apoyamos con la mano de obra", señaló.

Rodríguez indicó que los trabajos se realizaron en planteles ubicados en el sector Colinas, Leandro Valle, en el oriente de la ciudad, así como en la calle 11 y en la escuela Ramiro Cárdenas.

Agregó que Servicios Primarios mantiene supervisión y atención ante cualquier falla que pueda presentarse en las instalaciones eléctricas de los planteles.