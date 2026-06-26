Humberto Prado confirma incendio en IMSS Monclova por soldadura

MONCLOVA, COAH.- El conato de incendio registrado en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue provocado por una chispa de soldadura durante los trabajos de instalación de nuevos elevadores en el Bloque B, informó Humberto Prado Montemayor, consejero del IMSS y presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Explicó que el incidente ocurrió mientras personal de mantenimiento realizaba labores de soldadura en los cubos de los elevadores. Una chispa alcanzó una malla plástica, lo que generó una pequeña flama que fue sofocada de inmediato mediante el uso de extintores.

Señaló que el humo que alertó a pacientes y trabajadores en realidad correspondió al polvo expulsado por los extintores, el cual se dispersó a través del sistema de ventilación y aire acondicionado, provocando que el incidente pareciera de mayor magnitud y motivara el desalojo preventivo de algunas áreas del hospital.

Prado Montemayor rechazó las versiones que apuntaban a un presunto colapso de elevadores y aseguró que esa información carece de fundamento.

Explicó que las interrupciones temporales en el funcionamiento de los equipos obedecen a las maniobras propias del proceso de instalación, ya que los elevadores son detenidos y reactivados conforme avanzan los trabajos.

Detalló que actualmente se sustituyen tres elevadores en el hospital: uno en el Bloque A y dos en el Bloque B. Precisó que uno de ellos ya fue reemplazado, mientras que los otros dos continúan en proceso de instalación.

Añadió que la empresa responsable de la obra reforzará las medidas de seguridad para evitar incidentes similares y aseguró que no existe riesgo para la operación del hospital ni para pacientes o personal médico.

Asimismo, informó que quedó solucionada la falla en el sistema de aire acondicionado, luego de que se incrementó la carga eléctrica necesaria para alimentar los nuevos equipos, los cuales ya operan al cien por ciento.