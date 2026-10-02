Humberto Prado Montemayor asegura que Monclova no sufre falta de asfalto

Aunque existe un faltante de asfalto a nivel nacional y se han registrado retrasos en el suministro, las obras que actualmente se llevan a cabo en Monclova no han reportado afectaciones, informó el presidente de la CMIC Monclova.

Humberto Prado Montemayor reconoció que en la actualidad existe un problema de abasto en el norte del país; sin embargo, no existen quejas de los constructores afiliados a la cámara por falta de material.

Señaló que han estado al pendiente de este caso y del impacto que se pudiera tener en las obras, pero hasta el momento no se tienen quejas de los socios ni existen retrasos en los proyectos. "Ahorita no nos han hecho ningún comentario, por lo regular cuando falta o hay algún movimiento en los precios nos comentan, pero hasta ahorita nadie nos ha mencionado que estén batallando a lo mejor ahorita nadie trae obras de recarpeteo."

A pesar del escenario que existe a nivel nacional con los problemas para el abasto, los proyectos en Monclova no se han visto afectados, de acuerdo con los reportes que ha recibido la cámara.

Cuestionado sobre si la falta de asfalto sería uno de los factores que retrasó el proyecto de la carretera 57, el presidente de la CMIC descartó que la falta de materiales sea uno de los motivos por los que no ha iniciado el proyecto, pero sí el aumento en el precio de los materiales.

Sobre la duración del desabasto, Prado Montemayor espera que la situación se resuelva rápidamente, aunque no precisó cuánto tiempo podría mantenerse la crisis.