Búsqueda de restos de desaparecidos en Coahuila continúa en fosa de Patrocinio

El reciente hallazgo de una nueva fosa clandestina en el ejido Patrocinio, municipio de San Pedro, ha reavivado la esperanza y también la angustia entre los familiares de personas desaparecidas en la Región Centro de Coahuila. Integrantes del colectivo Juntos en Acción por Nuestros Desaparecidos confirmaron que se mantienen a la espera de los resultados de identificación genética que serán realizados en el Centro Regional de Identificación Humana (CRIH) de Saltillo.

Nancy Ramón Hernández, representante del colectivo en Monclova, explicó que ya fueron notificados sobre el traslado de los restos óseos encontrados el pasado 5 de noviembre, y que éstos serán sometidos a exámenes de ADN para determinar si corresponden a alguna de las personas buscadas en esta zona del estado.

"Estamos en espera de que lleguen los cuerpos al Centro Regional para que se hagan las pruebas y, de ahí, revisar si coinciden con alguna muestra que ya esté registrada. Los familiares ya fueron avisados y sabemos que el protocolo es esperar los resultados, que pueden tardar de cinco a seis meses", detalló Ramón Hernández.

El sitio de Patrocinio, considerado desde hace años una "zona de exterminio" atribuida al grupo delictivo de Los Zetas, ha sido escenario de diversos hallazgos realizados por el colectivo Grupo Vida desde 2015. Sin embargo, la búsqueda continúa abierta, pues según sus reportes apenas se ha explorado el 40 por ciento del terreno.

En Monclova, el colectivo Juntos en Acción también mantiene solicitudes activas para que se autoricen nuevas búsquedas en puntos de interés dentro del municipio. "Estamos esperando que nos den luz verde para iniciar con un punto que tenemos en el ejido El Oro, es el primero que queremos revisar", indicó Nancy Ramón.

Mientras tanto, los familiares se mantienen en comunicación constante con el Centro Regional en Saltillo, a la espera de los resultados que podrían, después de años de incertidumbre, ofrecer respuestas sobre el destino de sus seres queridos.