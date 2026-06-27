Identifican a Tomás Patlán en Pasta de Conchos: 26 mineros hallados

REGIÓN CARBONÍFERA, COAH.- El mando unificado de Pasta de Conchos informó la identificación de un minero más, correspondiente a Tomás Patlán Martínez, originario de la Villa de Esperanzas, hecho que ya fue comunicado a sus familiares.

Con esta actualización, suman 26 los mineros identificados desde el inicio de los trabajos de recuperación en la mina siniestrada.

De acuerdo con la información oficial, de los 26 mineros identificados, 25 han sido entregados de manera digna a sus respectivas familias.

La viuda de Tomás Patlán Martínez, Hilda de Anda, recibió la notificación sobre la identificación de los restos de su esposo.

Tras conocer la noticia, los familiares del trabajador permanecen a la espera de las indicaciones que emitan las autoridades federales para continuar con el proceso correspondiente.

Las autoridades prevén realizar la restitución de los restos mortales de Tomás Patlán Martínez de manera digna, conforme a los procedimientos establecidos.

¿Qué avances hay en la recuperación de los mineros?

A la fecha 35 mineros han sido recuperados, faltan 28 por encontrar, 26 de ellos ya están identificados faltando 9 por conocer su identidad.