Juzgado Segundo de Distrito recibe prórroga de IFECOM sobre AHMSA

El Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles (IFECOM) pidió una prórroga al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, para entregar la opinión técnica solicitada dentro del procedimiento que enfrenta Altos Hornos de México, S.A.B. de C.V. (AHMSA) bajo el expediente 19/2023.

La solicitud fue presentada por la Maestra Laura Cecilia Figueroa Gutiérrez, directora general del IFECOM, mediante el oficio IFECOM/DG/2624/2025, fechado el 7 de noviembre. En el documento, la funcionaria explicó que el Instituto requiere un plazo adicional para poder atender adecuadamente el requerimiento formulado por el juzgado.

El Tribunal había solicitado al IFECOM emitir una opinión consultiva con fundamento en el artículo 311, fracción IX, de la Ley de Concursos Mercantiles, opinión que resulta determinante para orientar las decisiones judiciales en torno al futuro de la siderúrgica coahuilense.

Figueroa Gutiérrez justificó la petición "en atención al acuerdo de 27 de octubre de 2025" y con base en lo dispuesto por el Pleno del Órgano de Administración Judicial en sesión celebrada el 17 de septiembre.

El documento, firmado electrónicamente, subraya la complejidad del análisis técnico que debe realizar el IFECOM, institución encargada de apoyar a los tribunales federales en la evaluación de la viabilidad y administración de empresas en concurso mercantil.

Con esta solicitud, el proceso de AHMSA podría registrar un ligero ajuste en sus tiempos procesales mientras el Instituto elabora su opinión especializada.