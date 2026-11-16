Con la invitación a donar un día de salario como aportación anual, la Iglesia Católica inició la campaña del Diezmo, bajo el lema "¿Dónde está tu corazón? Tu tesoro no es lo que guardas, es lo que das".

Durante la misa celebrada en la iglesia Santiago Apóstol, el párroco Néstor Martínez explicó que la campaña es impulsada por la Diócesis y que, por invitación del obispo, se convoca a los fieles a realizar esta aportación una vez al año.

Detalló que la propuesta consiste en ofrecer el equivalente a un día de salario de lo que cada persona gana durante el año. Como referencia, mencionó que un trabajador que percibe el salario mínimo podría aportar alrededor de 300 pesos, aunque señaló que la cantidad puede variar según los ingresos de cada feligrés.

Aclaró que quienes reciben dos o tres salarios mínimos pueden aportar de acuerdo con esa proporción, mientras que las personas que no cuentan con un salario fijo o ya no trabajan pueden contribuir conforme a sus posibilidades y a lo que dicte su corazón.

El sacerdote señaló que el sentido de la campaña va más allá de una aportación económica, pues también busca reflexionar sobre los talentos, capacidades y habilidades que cada persona recibe y la manera en que los pone al servicio de los demás.

Explicó que esos dones adquieren valor cuando se comparten y se utilizan para ayudar al prójimo, en concordancia con el mensaje de la campaña: el verdadero tesoro no está en lo que una persona guarda, sino en aquello que comparte y entrega.

Martínez también invitó a los feligreses a reflexionar sobre la manera en que enfrentan las distintas circunstancias de su vida, tanto las favorables como las difíciles, entre ellas las enfermedades, la pérdida del empleo y las experiencias que dejan una huella profunda.

Indicó que cada persona debe considerar cómo vive esas situaciones, cómo las enfrenta y qué hace para superarlas, pues también forman parte de las experiencias sobre las que deberá rendir cuentas ante Dios.

Como parte de la campaña, los asistentes recibirán un sobre para realizar su aportación anual al Diezmo.