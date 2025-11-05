Impacto de la suspensión de producción de acero en Ternium

La quiebra de Altos Hornos de México y la suspensión de producción de acero elevó los costos de operación de Ternium, lo que redujo la rentabilidad de mantener su planta en Monclova.

El presidente de Canacintra Monclova, Jorge Mtanous Falco, informó que recientemente conocen el caso de Ternium quien enfrenta una crisis ante la falta de acero de AHMSA y el tema de los aranceles.

Ternium enfrenta mayores gastos de operación al tener que importar los rollos de acero que anteriormente compraba Altos Hornos de México, para galvanizarlos y enviarlos a Monterrey, sin embargo ahora los traen de fuera, los galvanizan y los entregan, lo que hace más costoso el proceso.

La operación y la permanencia de Ternium en Monclova depende de la reactivación de AHMSA, ya que sin un proveedor local, los costos logísticos y de producción resultan poco competitivos.

"Si yo participara en ese proceso, lo vería en términos de costo-beneficio, esperemos que pronto se cristalice lo del tema de AHMSA, para que puedan tener de nuevo un proveedor local y hacer su proceso completo".

Señaló que no se cuenta con información oficial del número de trabajadores de Ternium que se podrían ver afectados o sobre el posible cierre de la empresa, al no ser integrantes de la cámara, pero representaría una afectación en materia de empleos.

Sin embargo, el representante del sector industrial confía en que la empresa mantenga su operación local y reconozca la calidad de la mano de obra de Monclova, como ha pasado con otras empresas.

El empresario recordó el caso de NEMAK, que trasladó parte de su operación a Monterrey, pero ahora enfrenta dificultades para contratar personal especializado y ha comenzado a recontratar trabajadores en Monclova.

Finalmente, Mtanous Falco descartó que otras empresas afiliadas a Canacintra enfrenten riesgos similares o hayan manifestado la posibilidad de cerrar o trasladar su operación a otra ciudad.