Comerciantes de Monclova absorben incrementos de precios

Comerciantes de la región Centro han optado por absorber los incrementos registrados en algunos productos, insumos y cargas fiscales, con el fin de mantener sus ventas y evitar trasladar el impacto económico a los consumidores.

El presidente de la Cámara de Comercio en Monclova, Óscar Mario Medina Martínez, señaló que el arranque del año representa un periodo de ajuste para el comercio formal, particularmente en una región que arrastra dificultades económicas desde hace tiempo por el tema de Altos Hornos de México. "El mes de enero es el acomodo del comercio formal en todas partes, pero aquí se agrava por la situación que hemos venido padeciendo y por todos los gravámenes que ya fueron impuestos a los salarios mínimos y otras cargas fiscales que tenemos obligación de cubrir", indicó.

Explicó que tanto las micro, pequeñas y medianas empresas deben realizar un análisis de sus finanzas para poder sostenerse, al considerar egresos como salarios, cuotas patronales, Infonavit y otros compromisos, frente a los ingresos reales. Reconoció que entre 2023 y 2024 algunos negocios se vieron obligados a cerrar debido a estas presiones, pero otros han logrado mantenerse al tratarse de empresas familiares con arraigo local.

En cuanto al aumento en los precios, aseguró que el impacto ha sido menor al previsto durante el inicio de 2026. "Pensamos que íbamos a sentir más la cuesta de enero, pero no fue el caso, los aumentos fueron mínimos, de entre un 3 a 5 por ciento en algunos productos". Mencionó que los empresarios locales optaron por sacrificar márgenes de ganancia para conservar a sus clientes, por lo que han mantenido los precios a pesar de algunos de los incrementos. "El comerciante de Monclova es muy responsable, por lo que ha decidido absorber el aumento que existe en algunos productos para no afectar a la clientela y mantener sus ventas".

Finalmente, agregó que la estabilidad en los precios de los combustibles ha contribuido a evitar una escalada mayor en los costos y precios al consumidor.