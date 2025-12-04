Arteaga: hasta 30 personas cobran sin trabajar en la administración municipal

ARTEAGA, COAHUILA.– Señalamientos sobre la existencia de hasta 30 personas cobrando sin realizar funciones dentro de la administración municipal encendieron nuevamente la discusión sobre el uso de recursos públicos y la eficiencia de los servicios básicos en el Pueblo Mágico.

De acuerdo con testimonios recabados, estas personas formarían parte de un presunto "escuadrón" heredado de administraciones anteriores, esquema que —según se denunció— continúa operando y absorbiendo recursos que podrían destinarse a áreas prioritarias.

"Yo creo que la alcaldesa tiene que quitarse esas prácticas de antaño. Ese dinero debería aplicarse a obra, comunicación social o directamente al pueblo, no a mantener gente sin trabajar", señaló uno de los entrevistados, quien apuntó que esta situación limita el avance del municipio pese a su alto potencial de desarrollo.

Testimonios revelan la existencia de un escuadrón en la administración

También se expuso que la falta de personal realmente activo repercute en la calidad de los servicios primarios, como alumbrado, recolección de basura y suministro de agua, lo cual resulta contradictorio para un municipio con nombramiento de Pueblo Mágico.

"Si estás destinando recursos a alguien que no reditúa en su trabajo, ¿qué pasa? Pues descuidas los servicios. La Federación también revisa cuánto se recauda en predial o en agua para determinar los recursos que envía", añadió.

Impacto en servicios básicos por falta de personal activo

Aunque se reconoció que Arteaga mantiene su denominación de Pueblo Mágico, se calificó como "trágico" que continúe operando este tipo de estructuras.

Por su parte los testimonios coinciden en que el presunto grupo estaría integrado por más de 30 personas, aunque no existe confirmación oficial por parte del ayuntamiento.