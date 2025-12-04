Javier Díaz González entrega rehabilitación de cancha en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, y el empresario Christopher Delgado entregaron la rehabilitación de la cancha en el Centro Comunitario de la colonia Gustavo Espinoza Mireles, espacio que beneficiará a cientos de niñas, niños y jóvenes de ese sector de la ciudad.

Díaz González comentó que luego de más de 27 años, con el apoyo de la iniciativa privada y del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del programa "Activa tu Parque", finalmente se atendió este sitio para ofrecer un espacio digno para la práctica deportiva y la convivencia.

"Cuando tenemos este tipo de espacios, se propicia la convivencia, el esparcimiento de las familias; la cultura y el deporte; esto fortalece el tejido social y, por consiguiente, se tiene una mejor comunidad; así vamos a seguir trabajando para construir la grandeza de Saltillo", apuntó Díaz González.

El Alcalde comentó que, con el apoyo de la iniciativa privada, se han invertido poco más de 35 millones de pesos para la rehabilitación de 10 parques, de los cuales nueve están concluidos y solamente está en proceso el Jesús Carranza, al sur de la ciudad.

¿Qué acciones se realizaron en la rehabilitación de la cancha?

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, refrendó el compromiso de la administración estatal de trabajar de manera coordinada con el alcalde Javier Díaz para llevar a Saltillo al siguiente nivel.

"Yo les pido a las niñas y a los niños que cuiden y disfruten esta cancha que es gracias al trabajo y gestiones de Javier Díaz González, que es el alcalde del deporte y de territorio", apuntó Elizondo Pérez.

La responsable de los Centros Comunitarios y enlace de Saltillo-Texas, Gabriela Montemayor González, dio a conocer que en este lugar, gracias a un trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal de Saltillo y con la aportación del empresario Christopher Delgado, se invirtieron 4.2 millones de pesos.

La labor consistió en la nivelación del terreno para la colocación de pasto sintético y porterías; suministro eléctrico e iluminación; rehabilitación de pista de trote y de la malla perimetral del Centro Comunitario; instalación de malla en la cancha de fútbol rápido; un módulo de juegos infantiles; reforestación y elaboración de un mural urbano.

Christopher Delgado, empresario de Goliath Ventures y Fundación Familia Delgado, quien estuvo acompañado de su familia, se mostró agradecido con el alcalde Javier Díaz González por permitir ese trabajo en conjunto que se ve concretado en esta cancha.

"Espero que esta donación que hacemos sea de mucho beneficio para la comunidad, que la puedan utilizar todos los días para la activación física, nosotros amamos a Saltillo", apuntó el empresario donante.

Detalles sobre la inversión en parques en Saltillo

Por su parte, el exfutbolista saltillense Pedro Arce Latapí destacó el trabajo que realiza el alcalde Javier Díaz y la importante inversión que hace en materia deportiva en todos los sectores de la ciudad.

"Espero que este espacio sea para el crecimiento, la convivencia y de realización de sueños para niñas y niños. Todos soñamos con tener un campo como este, en el que se forman valores como el trabajo en equipo, el respeto y la disciplina", comentó el deportista.

En el evento también estuvo el regidor Mario Mata Quintero y demás integrantes del Cabildo, así como titulares de dependencias municipales; el director del Implan, Alberto Salinas de las Fuentes; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Edgar Omar Puentes Montes; deportistas, entrenadores y habitantes del sector.