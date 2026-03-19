DIF Coahuila organiza eventos para cirugías de niños en Monclova

A través de dos eventos con causa, el DIF busca reunir recursos para realizar cirugías e implantes cocleares a seis niñas y niños de la región Centro que presentan dificultades auditivas; cada procedimiento tiene un costo de entre 400 y 500 mil pesos, lo que se logró gracias al apoyo del DIF Coahuila, y es que su precio normal es de un millón de pesos.

La presidenta del DIF Monclova, Mavi Sosa, informó que actualmente hay boletos disponibles para los eventos, por lo que continúan promoviéndolos intensamente con el objetivo de alcanzar la meta y destinar lo recaudado a estas intervenciones médicas.

Detalló que, de los seis menores en espera, dos son de Monclova. Señaló que el año pasado se logró operar a un niño y a inicios de este año a otro más, aunque aún quedan dos casos pendientes en el municipio.

Entre las actividades programadas, destacó los juegos con causa de los Acereros de Monclova que se realizarán la próxima semana, así como un evento en mayo organizado en conjunto con los Rotarios Santiago de la Monclova, donde se presentará el comediante Sagar. Todo lo recaudado será destinado a estas cirugías.

Sosa destacó que el esfuerzo se realiza de manera regional, con la participación de distintas presidentas y directivos de los sistemas DIF, trabajando en equipo para beneficiar a los menores.

Las operaciones se llevan a cabo en hospitales de Torreón y Saltillo, donde se ha logrado que sean gratuitas en cuanto a intervención médica, permitiendo así ofrecer costos preferenciales en los implantes.

Finalmente, reiteró el llamado a la ciudadanía para sumarse a estos eventos, ya que representan una oportunidad para mejorar significativamente la calidad de vida de los niños que requieren recuperar su capacidad auditiva.