Arturo Valdés Pérez llama a comprar en comercio local para el Día de las Madres

Ante la cercanía del festejo de la celebración del Día de las Madres, el presidente de la CANACO Monclova, Arturo Valdés Pérez, llamó a la población a realizar sus compras en el comercio local, con el fin de impulsar la economía regional.

Estamos a unos días de que se lleve a cabo el festejo de las madres, que representa uno de los más importantes para el comercio, por lo que esperan un incremento de hasta un 50 por ciento en las ventas.

Al respecto Arturo Valdés Pérez mencionó que los comercios ya se preparan para esta celebración, en la que esperan un repunte en las ventas, aunque no de la misma manera que en años anteriores. "Sabemos que es una fecha muy importante para todos, donde se festeja a la mamá, a la abuelita, la esposa, es una temporada muy esperada porque se genera movimiento en las ventas, principalmente en florerías, tiendas de regalos y línea blanca".

Señaló que ya comienza a registrarse algunas ventas en la ciudad, aunque un poco más lento que otros años debido a las condiciones económicas actuales, pero se mantiene la esperanza de que las ventas repunten.

El presidente de la CANACO Monclova exhortó a la población a comprar en lo local y evitar compras en línea, con el objetivo de impulsar la economía regional y que el dinero se quede en la ciudad. Mencionó que de la misma manera piden a los comercios que den descuentos y realicen promociones para incentivar las compras, además recordó que se mantiene el sorteo de 'Festeja a Mamá', en el que se rifa un viaje a Cancún.

Reiteró que el 10 de mayo es una fecha importante, por lo que se espera un repunte en las ventas en los próximos días.