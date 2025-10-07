Josué Alonso vinculado a proceso por robo calificado en miscelánea del Ejido Villa de Nadadores

Josué Alonso "N", de 23 años de edad, fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, luego de haber ingresado armado con un cuchillo a una miscelánea del Ejido Villa de Nadadores y amedrentar a una pareja de adultos mayores para despojarlos de 5 mil 200 pesos en efectivo.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando el imputado ingresó al negocio ubicado en la calle Arturo Vázquez, portando un cuchillo de 20 centímetros con el que amenazó a don Refugio "N" y su esposa Florinda, dueños del lugar.

"Órale, saca la feria que tengas o te entierro, rápido, pen...", fue la amenaza que lanzó el joven al propietario, mientras lo encañonaba con el arma blanca. Luego de obtener el dinero, en billetes de diversas denominaciones, el agresor les advirtió que si hablaban, regresaría a matarlos.

La pareja, temerosa por su seguridad, presentó la denuncia formal días después. Ambos identificaron plenamente al responsable, ya que vive a solo una cuadra del local y aseguraron que no era la primera vez que sufrían un atraco por parte de él; hace dos años, aseguran, les robó 800 pesos, pero por miedo no lo denunciaron.

La carpeta de investigación se integró y se giró una orden de aprehensión el pasado 2 de octubre. El arresto de Josué Alonso ocurrió el 5 de octubre a las 18:30 horas, y fue puesto a disposición de las autoridades a las 21:05 horas del mismo día.

Durante la audiencia inicial, celebrada este lunes en el Centro de Justicia Penal, el Ministerio Público formuló imputación por el delito de robo calificado cometido con intimidación mediante el uso de arma. El acusado decidió guardar silencio y solicitó que se resolviera su situación jurídica de inmediato.

El juez de control, tras valorar los datos de prueba, entre ellos la denuncia de las víctimas, determinó vincularlo a proceso y dictó como medida cautelar la prisión preventiva, por lo que fue enviado al penal. Se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, con una nueva audiencia programada para el próximo 6 de diciembre.