Denuncias por fallas en elevadores en clínica 7 del IMSS

La crisis de infraestructura en la clínica 7 del IMSS volvió a evidenciarse la noche del domingo cuando una enfermera embarazada y la madre de un niño con hidrocefalia congénita quedaron atrapadas por más de media hora dentro de un elevador averiado.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la noche, cuando María Guadalupe, madre del pequeño Leonardo, de cinco años, subía junto con una enfermera al área de hospitalización. Sin previo aviso, el elevador se detuvo abruptamente, dejándolas encerradas en el interior, sin ventilación y con pánico evidente.

"Llevamos más de veinte minutos aquí adentro y nadie nos saca", se escucha decir en la transmisión en vivo que la propia afectada realizó a través de sus redes sociales. En el video se observa el momento en que personal de guardia logra abrir manualmente las puertas, ante la ausencia de técnicos y sin que la administración del hospital diera respuesta inmediata.

La mujer aprovechó la grabación para denunciar otras áreas defectuosas del hospital, pasillos con goteras, instalaciones deterioradas y falta de mantenimiento general. "No puede ser que tengamos miedo de subir a un elevador en un hospital del Seguro Social", expresó visiblemente indignada.

Familiares de pacientes denunciaron que los elevadores fallan constantemente, pero el IMSS no ha realizado las reparaciones necesarias, pese a que diariamente se trasladan personas en camillas, adultos mayores y niños con enfermedades graves.

Hasta el cierre de esta edición, el Instituto Mexicano del Seguro Social no ha emitido postura oficial sobre el hecho ni sobre las denuncias recurrentes por las condiciones precarias en las que opera la clínica 7 de Monclova.