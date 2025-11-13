Jorge Mtanous Falco exige investigar cirugías de cataratas en IMSS

El presidente de Canacintra en Monclova señaló que es necesario que se lleve a cabo una investigación a fondo de lo ocurrido con las cirugías de cataratas efectuadas en el Seguro Social, al señalar que la magnitud del caso representa un "foco rojo" que debe ser atendido por autoridades nacionales.

Como parte del sector patronal, quienes realizan el pago de cuotas para que los trabajadores reciban una buena atención en el IMSS, Jorge Mtanous Falco señaló que es necesario que se esclarezcan el supuesto caso de negligencia médica.

Señaló que se tiene que realizar una investigación para determinar si el daño a cerca de 70 pacientes es resultado de una mala práctica, fallas en el equipo utilizado, deficiencias en su calibración, y ver qué fue lo que sucedió porque se trata de un tema delicado por el daño ocasionado a los pacientes. "Es importante tener un acercamiento con el delegado, con los doctores, con la gente que está involucrada y hacer una investigación, qué fue lo que pasó, si fue negligencia médica, algún equipo que faltó, algún equipo mal calibrado, etcétera".

Señaló que una afectación de este tipo no puede tratarse como un hecho aislado ni quedarse en el ámbito local, pues amerita que las oficinas centrales del instituto entren en la revisión del caso. "Cuando hablas de algo así es algo que tienen que voltear a ver las autoridades nacionales, no es algo local que se pueda dejar pasar", dijo.

Aunque reconoció que entre los agremiados de la Cámara no se han recibido quejas ni reportes de trabajadores afectados, aseguró que la organización buscará un acercamiento formal con el delegado del IMSS para conocer la situación y pedir que se garantice una atención médica adecuada, como lo ha demandado el sector empresarial en diferentes ocasiones.