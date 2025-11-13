Accidente en carretera a Zacatecas deja un muerto y un lesionado

SALTILLO, COAHUILA.- Un fuerte accidente registrado la tarde de este jueves en la carretera a Zacatecas, a la altura del ejido La Encantada, dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades.

El incidente ocurrió cuando el conductor de un vehículo Hyundai perdió el control de la unidad y se estrelló contra los muros de concreto que delimitan la vialidad.

El impacto fue tan severo que las estructuras se desprendieron y salieron proyectadas hacia el carril opuesto, justo en el momento en que circulaba un Nissan, cuyo conductor no pudo evitar la colisión y terminó volcando.

El automovilista del Hyundai murió de manera instantánea, mientras que el del Nissan resultó con heridas leves que fueron atendidas por paramédicos en el sitio.

¿Qué ocurrió?

Cuerpos de rescate, así como elementos de la Policía Municipal y del Estado, arribaron para asegurar la zona y orientar el tráfico, que continúa afectado en ambos sentidos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Las autoridades esperan la llegada de peritos de la Fiscalía General del Estado para iniciar las diligencias correspondientes.