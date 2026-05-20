Fomento Agropecuario Frontera alerta sobre gusano barrenador en mascotas

FRONTERA, COAHUILA.- Ante los casos confirmados de gusano barrenador en la Región Carbonífera y Saltillo, autoridades de Protección Animal y Fomento Agropecuario de Frontera exhortaron a los dueños de mascotas a mantener vigilancia constante sobre heridas o raspones en perros y gatos para evitar posibles contagios.

El director de Fomento Agropecuario señaló que aunque en Frontera no se han detectado casos, no se puede bajar la guardia debido a la presencia de la plaga en otras zonas del estado, por lo que incluso personal veterinario ya recibió capacitación para actuar en caso de detectarse algún animal infectado. "El Director de fomento agropecuario en caso que se registrara un caso y el veterinario también tuvo una capacitación sobre eso, esto no ha pasado en frontera pero no podemos bajar la guardia ni decir que no estamos expuestos, puesto que en Saltillo y en la región carbonífera ya hay casos confirmados", explicó.

Indicó que el principal riesgo se presenta cuando las mascotas tienen heridas abiertas, ya que en esos espacios las moscas depositan huevecillos y posteriormente se desarrolla el gusano barrenador, situación que puede agravarse rápidamente si no se atiende a tiempo.

Las autoridades recomendaron a la población revisar constantemente a sus mascotas, limpiar cualquier lesión y acudir con un veterinario ante señales de infección o comportamiento extraño en los animales.

Además, se informó que existe disposición de apoyo para atender a perros cuyos dueños tengan preocupación por posibles contagios, enviando personal veterinario para la revisión correspondiente y así evitar la propagación de la plaga en la región.