Bebé con malformación congénita es trasladado al IMSS Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un recién nacido fue trasladado de emergencia la tarde del jueves desde el Hospital General de Cuatro Ciénegas hasta la Clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, luego que médicos le detectaran una malformación congénita que le impedía recibir alimento de manera adecuada.

Para agilizar el traslado, elementos de Seguridad Pública de Frontera y Monclova implementaron un operativo de vialidad, abriendo paso a la ambulancia del IMSS número económico 1434 a lo largo de la carretera federal número 30 y posteriormente sobre el bulevar Harold R. Pape.

El bebé nació el miércoles; sin embargo, conforme transcurrieron las primeras horas de vida, el personal médico detectó que presentaba dificultades para alimentarse, por lo que se le practicaron diversos estudios especializados.

Los resultados revelaron que el bebé presentaba un desarrollo incompleto del esófago, además de una comunicación anormal con la tráquea, malformación congénita que provocaba que el alimento se dirigiera hacia los pulmones en lugar de llegar al estómago.

Ante la gravedad del diagnóstico, especialistas determinaron que era necesario su traslado inmediato a la Clínica 7 del IMSS en Monclova para recibir atención médica especializada y ser valorado por cirujanos, debido a la posibilidad de que requiera una intervención quirúrgica.

Al arribar al nosocomio, el recién nacido fue ingresado de inmediato al área de Urgencias Pediátricas, donde quedó bajo observación de especialistas que continuarán con los estudios y el tratamiento correspondiente.

Durante la atención también se brindó apoyo a la madre del bebé, identificada de Ana Escutia Torres con domicilio en la comunidad de San José de Aura, para realizar los trámites administrativos del ingreso.

Las autoridades médicas no descartan que, dependiendo de la evolución clínica del paciente, sea necesario trasladarlo posteriormente a un hospital de alta especialidad en Monterrey, Nuevo León, para continuar con su tratamiento.