Asegura Fiscalía droga y armas en cateo

SABINAS, COAH.- Elementos de la Fiscalía General del Estado realizaron un cateo en la colonia Morelos de Melchor Múzquiz, donde aseguraron droga y armamento como resultado de una investigación relacionada con la presunta venta y consumo de estupefacientes. El operativo se llevó a cabo por instrucciones del Fiscal General del Estado, Mtro. Federico Fernández Montañez, informó el delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Lic. Diego Garduño Guzmán. De acuerdo con el funcionario, la diligencia derivó de una investigación realizada por agentes del Ministerio Público, en coordinación con personal de Servicios Periciales y de la Agencia de Investigación Criminal, encaminada a la verificación y cumplimiento de una orden de aprehensión, así como al seguimiento de reportes anónimos.

Durante el cateo, en el que participaron corporaciones de los tres órdenes de gobierno, fueron asegurados aproximadamente dos kilos de una sustancia con características propias de la marihuana. Asimismo, las autoridades localizaron diversas presentaciones de la droga conocida como metanfetamina o cristal, con un peso aproximado de 50 gramos, además de armamento que será sometido a análisis y procesamiento por parte de la Dirección de Servicios Periciales. Garduño Guzmán señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de blindaje y seguridad impulsada por la Fiscalía General del Estado, destacando que los operativos buscan fortalecer el Estado de Derecho y generar certeza jurídica mediante acciones de proximidad, inteligencia y prevención.