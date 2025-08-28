Usuarios del IMSS reportan afectaciones en la piel durante cursos de natación

Luego de las denuncias por afectaciones de la piel por parte de usuarios que acuden a los cursos de natación en la alberca del IMSS, fuentes allegadas al instituto reconocieron que han tenido fallas técnicas en las instalaciones, lo que afectó el servicio, pero negaron que el tratamiento del agua represente riesgos para la salud.

A pesar de las quejas y señalamientos que se realizaron a través de redes sociales sobre las afectaciones en los cursos de natación que se imparten en el Centro de Seguridad Social de Monclova, se indicó que no existe ninguna queja.

Reconocieron que se han tenido algunas dificultades que han retrasado, incluso suspendido la atención y los cursos; sin embargo, negaron que se hayan tenido problemas de la piel por un mal tratamiento del agua.

Fuentes allegadas informaron que el pasado 29 de julio se reportó una falla en la bomba de la alberca, lo que provocó que la instalación operara de manera parcial y no fue sino hasta el 15 de agosto cuando se reemplazó la bomba, permitiendo que la alberca volviera a operar con normalidad.

Posteriormente, el 21 de agosto, se levantó un reporte ante SIMAS debido a un tapón en el drenaje al que desemboca el registro del Centro de Seguridad Social y aunque personal de SIMAS acudió a revisar, el drenaje sigue sin funcionar, afectando el desarrollo del curso de natación.

En cuanto a los comentarios que circulan en redes sociales respecto a posibles reacciones cutáneas provocadas por el agua, se informó que el instituto realiza el tratamiento de agua de manera adecuada.

Se indicó que las pastillas de cloro se aplican de acuerdo a los parámetros técnicos que se tienen establecidos y en proporción con el volumen de agua de la alberca.

Así mismo se reiteró que hasta la fecha, no se ha recibido ningún reporte formal por parte de los usuarios relacionado con afectaciones a la salud o molestias provocadas por el agua utilizada en las albercas.