IMSS Monclova se suma a la megamarcha nacional por incremento salarial

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova se sumarán este viernes 30 de octubre a la megamarcha nacional convocada en rechazo a la segunda propuesta de incremento salarial del organismo, que elevó su oferta global de 6.8 a 8 %.

De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, los trabajadores se reunirán a las cuatro de la tarde bajo el puente de la Clínica 7, desde donde partirá un autobús con destino a la Ciudad de México para participar en la movilización.

La inconformidad de los trabajadores persiste a pesar de que el IMSS presentó una nueva propuesta que contempla un incremento de 4 % directo al salario tabular y otro 4 % correspondiente a la ayuda para el pago de renta de vivienda.

Sin embargo, los trabajadores inconformes exigen un incremento salarial del 10 % directo al salario, además de mejores condiciones laborales en las instituciones y respeto a sus prestaciones.

La movilización nacional también responde al descontento de los empleados debido a las declaraciones de representantes sindicales y autoridades, incluida la presidenta de México, quienes han minimizado el movimiento al señalar que los inconformes representan una minoría.

Los inconformes buscan demostrar, mediante una movilización a nivel nacional, que el rechazo al ofrecimiento salarial persiste y que sus demandas van más allá de un ajuste económico.

La convocatoria nacional también incluye demandas relacionadas con la representación sindical y cambios en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Bajo el lema "Unidos somos más fuertes", los empleados buscan concentrar sus demandas en la capital del país y presionar para que sean atendidas.