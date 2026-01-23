AHMSA y IMSS acuerdan revaloración médica en Monclova

Tras una serie de gestiones ante las autoridades federales, los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) alcanzaron acuerdos significativos con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para resolver el bloqueo de las Incapacidad Permanentes Parciales (IPP). Julián Torres Ávalos, ex obrero de la siderúrgica, confirmó que tras una reunión con el jurídico de la delegación estatal de Saltillo y directivos de la Clínica 7 en Monclova, el instituto finalmente aceptó entregar por escrito las negativas de pensión. Este cambio es fundamental, ya que anteriormente los rechazos eran verbales, dejando a los trabajadores sin un documento oficial para iniciar procesos de defensa legal o demandas laborales.

Además del compromiso de entregar documentos oficiales, el IMSS abrirá un proceso de revaloración médica para todos aquellos obreros a quienes se les haya negado una pensión en el pasado. Este beneficio aplica específicamente para quienes no han interpuesto una demanda judicial previa y deseen que su estado de salud sea revisado nuevamente por los especialistas de Medicina del Trabajo. Según Torres Ávalos, estas instrucciones provienen directamente del Consejo Técnico Federal en la Ciudad de México, lo que garantiza que las soluciones tengan un respaldo institucional sólido para un universo de entre 400 y 500 afectados.

A pesar de estos avances, la agenda de negociación aún mantiene puntos críticos pendientes, especialmente en lo relacionado con las pensiones por cesantía para quienes cumplen 60 años. Los representantes de los trabajadores buscan que el cálculo de sus pensiones se realice con base en el promedio salarial de los últimos cinco años de productividad real de la empresa, evitando que el periodo de paralización de AHMSA afecte negativamente el monto económico que recibirán. Este tema será el eje central de una próxima reunión en la Ciudad de México con el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Finalmente, Torres Ávalos hizo un llamado a todos los compañeros, tanto sindicalizados como empleados de confianza, para que aprovechen estos acuerdos y retomen sus trámites de inmediato. Destacó que los logros obtenidos no son exclusivos para un grupo, sino que impactan a toda la base trabajadora que ha enfrentado maltratos o bloqueos administrativos durante la crisis de la siderúrgica. Para facilitar el proceso, se mantiene un contacto directo con el comisionado Servando Treviño, quien coordina la comunicación con el personal del IMSS para agilizar los expedientes.