Yura comenzará a contratar personal en Monclova: 1300 empleos

Será a partir del mes de abril cuando la empresa Yura comience con la contratación de personal, como parte de su proceso de instalación en Monclova, lo que permitirá la generación estimada de mil 300 fuentes de empleo para la ciudad y la Región Centro, informó el alcalde Carlos Villarreal Pérez.

El edil dio a conocer que actualmente ya se encuentran cuatro directivos de planta operando de manera permanente, quienes supervisan los avances en la construcción y adecuación de la nave industrial donde se instalará la empresa. "Ya están de planta cuatro directivos de Yura que estarán operando el día a día de la empresa y constatando los avances de la nave industrial. Todo va avanzando y, conforme se vayan liberando los contratos, comenzarán las contrataciones", explicó.

Villarreal Pérez detalló que el proceso de contratación será paulatino, concentrándose principalmente durante el segundo y tercer trimestre del año, periodo en el que se proyecta alcanzar la meta de los mil 300 empleos. Indicó que algunos trabajadores iniciarán desde abril debido a los procesos de capacitación, mientras que otros se incorporarán en mayo, de acuerdo con las necesidades técnicas y la planeación de la empresa.

Añadió que el municipio y el estado estarán atentos para apoyar en materia de capacitación, tal como lo ha ofrecido el gobernador, con el objetivo de desarrollar habilidades y que la mano de obra local aproveche las oportunidades laborales que se estarán generando.

El alcalde señaló que el ritmo de contratación también dependerá de factores externos, como la liberación de contratos, el comportamiento del mercado estadounidense, las cuestiones arancelarias y las decisiones comerciales que se tomen en la industria automotriz, sector al que pertenece la empresa. Finalmente, expresó confianza en el crecimiento de las empresas que se están instalando en la región y manifestó su deseo de que Yura tenga un desempeño exitoso, ya que esto impactará de manera positiva en la economía local. "Si a las empresas les va bien, a nuestra región le irá mucho mejor. Tengo la certeza de que, con la buena voluntad y la calidad de la mano de obra que tenemos en Monclova, estas fuentes de empleo podrán duplicarse o incluso triplicarse en el mediano y largo plazo", concluyó.