Sindicato Minero defiende derechos en subasta de AHMSA

MONCLOVA, COAHUILA. – El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana manifestó formalmente su intención de participar en la subasta pública de los activos de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), como parte del proceso de quiebra que enfrentan ambas empresas.

De acuerdo con los acuerdos emitidos dentro del concurso mercantil, el sindicato solicitó comparecer a la audiencia de recepción de posturas con el objetivo de proteger y defender los derechos de sus representados, además de señalar a las personas que acudirían en su nombre.

No obstante, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, con sede en la Ciudad de México, precisó que aún no existe una fecha autorizada para la subasta pública, debido a que continúan formulándose diversos requerimientos dentro del procedimiento.

El Juzgado aclaró que cuando se emita un pronunciamiento oficial sobre la fecha y hora de la subasta, dicha información será difundida de manera formal, a fin de que las partes interesadas, incluido el sindicato, estén en posibilidad de acudir conforme a derecho.

La subasta forma parte del procedimiento de enajenación conjunta de los activos esenciales de AHMSA y MINOSA, los cuales se pretenden vender como una sola unidad productiva, con el objetivo de maximizar su valor en beneficio de trabajadores y acreedores.