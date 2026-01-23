Carlos Villarreal inaugura el Campo de Tiro con Arco en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez inauguró el nuevo Campo de Tiro con Arco Sebastián García Flores y, de manera simultánea, dio el arranque oficial a la segunda edición del Abierto de Arquería Dafne Quintero, consolidando a Monclova como un referente estatal y nacional en el impulso al deporte.

Durante el evento, el edil estuvo acompañado por Gabriel Ramos, presidente de Archery México; Antonio Cepeda, director del Instituto Estatal del Deporte de Coahuila; funcionarios municipales, así como participantes del torneo y deportistas de distintas disciplinas.

En su mensaje, el alcalde destacó que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuarán impulsando inversiones que fortalezcan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes, apostándole al deporte como una herramienta clave para generar crecimiento, disciplina y oportunidades.

La obra del campo de tiro con arco representó una inversión aproximada de 12 millones de pesos, ubicada en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, donde en conjunto el Gobierno del Estado y el Municipio aplican una inversión total a los 100 millones de pesos para la remodelación y construcción de nuevos espacios deportivos.

"Lo que está aquí es un sueño de ustedes que lo concretamos. Me da orgullo decir que es el mejor campo de Coahuila y uno de los mejores de México. De esta manera seguimos fortaleciendo el deporte; aprovéchenlo, será un gran escaparate que va a potencializar el talento y seguirá siendo un gran semillero de deportistas", expresó Villarreal Pérez.

Como parte del protocolo inaugural, el alcalde realizó el lanzamiento de flecha, demostrando buena puntería y marcando oficialmente el inicio del torneo Dafne Quintero, en su segunda edición.

Por su parte, Gabriel Ramos calificó la inauguración como un hecho histórico, al señalar que se trata de una escuela más de arquería a nivel nacional dentro del proyecto de desarrollo que impulsa Archery México.

Agradeció el respaldo del alcalde y del Instituto del Deporte de Coahuila, resaltando que Monclova ha demostrado contar con atletas de primer nivel incluso antes de contar con una escuela formal.

"Este es un semillero. Monclova ha puesto en alto el nombre de la ciudad y de México con deportistas como Dafne y Sebastián", señaló.

Finalmente, se destacó que este nuevo espacio abre un abanico de oportunidades para niñas y niños de Monclova, quienes podrán desarrollarse en el tiro con arco, aspirar a representar a su país, conocer el mundo a través del deporte y convertirse en un orgullo para sus familias y para México.