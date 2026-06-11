Cuestiona CMIC actuar de los Flores

Las conductas protagonizadas por el diputado local Antonio "Tony" Flores y su hermana, la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores, en los recientes acontecimientos del Congreso del Estado y la contienda electoral fueron cuestionadas por empresarios, que consideraron que quienes ocupan cargos públicos deben conducirse con mayor responsabilidad y respeto hacia la autoridad.

El presidente de la CMIC Monclova Humberto Prado señaló que los hechos en los que se vieron involucrados ambos personajes políticos, incluyendo su detención tras un altercado con elementos de seguridad, envían un mensaje equivocado a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de figuras con representación pública. "Siempre debemos respetar la autoridad, hay que estar prestos para que, así como nosotros respetamos, ellos también nos respeten".

Reconoció que la intensidad de los procesos políticos suele elevar los ánimos entre los actores involucrados; sin embargo, advirtió que ninguna circunstancia justifica perder el control o actuar fuera del marco legal. "Al calor de las situaciones que estamos viviendo a veces cometemos errores y puede ser que nos alteremos, pero eso no es válido. Hay que frenarlo porque si no la situación va creciendo cada vez más y eso no se puede permitir".

Indicó que los servidores públicos están obligados a mantener una conducta ejemplar, ya que sus acciones tienen un impacto en la percepción ciudadana sobre las instituciones y el respeto al Estado de Derecho. Consideró que lo ocurrido debe servir como una llamada de atención para reflexionar sobre la manera en que se desarrolla la confrontación política en la entidad.

La CMIC Monclova ha manifestado su preocupación por el comportamiento de figuras políticas en momentos de tensión, destacando la importancia de mantener un comportamiento adecuado en el ejercicio de sus funciones.

La detención de Antonio Flores se produjo tras un altercado con elementos de seguridad, lo que ha generado un debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos en situaciones de conflicto. La comunidad espera una respuesta clara sobre este incidente.