Bloqueo en Bulevar Venustiano Carranza por Estudiantes de Vizcaya Saltillo

SALTILLO, Coahuila.– Un grupo de estudiantes de la Universidad Vizcaya de las Américas bloqueó este lunes el bulevar Venustiano Carranza, a la altura del distribuidor vial, como medida de presión para exigir la destitución de la directora del plantel.

Los inconformes señalan que las instalaciones se encuentran en malas condiciones, con salones deteriorados, falta de mantenimiento y mobiliario insuficiente, además de que acusan retrasos considerables en la entrega de títulos universitarios.

De acuerdo con los manifestantes, las autoridades educativas no han atendido las denuncias realizadas desde hace semanas, por lo que decidieron salir a las calles en una manifestación pacífica que ha complicado la circulación en una de las principales arterias de la ciudad.

Hasta el momento, ningún representante de la universidad ha acudido al lugar para dialogar con los jóvenes ni ofrecer una solución al conflicto. Elementos de la Policía Municipal mantienen presencia en la zona para desviar el tráfico y evitar incidentes.

Las autoridades locales recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas mientras continúa la protesta, ya que los carriles del bulevar Venustiano Carranza dirección norte a sur se encuentran bloqueados, lo que retrasará la llegada de quienes trabajan en Ramos Arizpe y viven en Saltillo.