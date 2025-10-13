Incendio en Sindicato de la Sección 288 desata movilización en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un incendio registrado la tarde de este lunes en el edificio del Sindicato de la Sección 288 provocó una rápida movilización de cuerpos de emergencia, luego de que el fuego comenzara a consumir basura acumulada al interior del inmueble.

El siniestro se reportó alrededor de las 14:20 horas, en las instalaciones ubicadas sobre las calles Allende y Matamoros, en la Zona Centro de la ciudad.

Vecinos y transeúntes observaron humo salir del recinto y alertaron a las autoridades mediante el sistema de emergencias.

Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en arribar y, tras confirmar el incendio, solicitaron el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos. Los vulcanos ingresaron al lugar y trabajaron para sofocar las llamas que alcanzaban botellas de plástico, desechos y otros materiales acumulados.

Aunque el fuego no se extendió a otras áreas del edificio, sí dejó afectaciones visibles en la estructura, principalmente en muros ennegrecidos y zonas con daños por calor.

Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas ni intoxicadas.

Trascendió entre las autoridades que el incendio pudo haber sido provocado, por lo que no se descarta abrir una investigación para determinar responsabilidades.

Los bomberos permanecieron en el sitio hasta asegurarse de que no quedaran brasas encendidas, mientras la policía resguardó el perímetro para evitar el acceso a curiosos y garantizar la seguridad del área.