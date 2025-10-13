Impacta fémina a motociclista

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH, COAH.- Un motociclista resultó lesionado al ser impactado por un vehículo en movimiento, hechos registrados sobre la calle Manuel Acuña esquina con Hidalgo.
El afectado responde al nombre de Alejandro N quien se desplazaba a bordo de la unidad al momento de ser impactado por un automóvil Chevrolet, con placas de circulación FNH-036-C, conducido por una fémina.
Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal a cargo del director José Ponce Sánchez, tomaron conocimiento de los hechos.
Fueron paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana quienes auxiliaron al afectado, desplazándolo al nosocomio más cercano para valoración médica inmediata.
Las partes involucradas en el accidente, llegarían a un convenio de reparación de daños y pago de gastos médicos, informaron las autoridades policiacas.