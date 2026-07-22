Detienen a un responsable de incendios en contenedores de basura en Coahuila

El director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez, informó que el Municipio, en coordinación con Seguridad Pública y Protección Civil, reforzó las acciones para identificar y sancionar a las personas que provocan incendios en contenedores de basura, luego de que en los últimos días se han registrado 12 casos en distintos sectores de la ciudad.

El funcionario explicó que, además de los pepenadores que dispersan residuos durante su actividad, se ha detectado que estas mismas personas incendian deliberadamente la basura para recuperar materiales sólidos tras la combustión, práctica que ocasiona daños a los contenedores y representa un riesgo para la salud de la población.

"Lamentablemente hemos detectado personas que les prenden fuego a los residuos para obtener el material que queda después de la combustión, afectando directamente la estructura de los contenedores y, principalmente, la salud de los ciudadanos", señaló.

Rodríguez indicó que un contenedor incendiado tarda tiempo en consumirse por completo, por lo que mientras Protección Civil y Bomberos atienden la emergencia se generan emisiones contaminantes que afectan a los habitantes cercanos.

Precisó que ya fue detenida una persona en el sector Oriente por este tipo de hechos, a quien se le aplicó una sanción administrativa, y advirtió que continuarán los operativos para prevenir nuevos incendios.

Agregó que los reportes se concentran principalmente en los sectores Oriente y Sur de la ciudad, donde se han identificado 12 contenedores afectados de manera recurrente. Destacó que la colonia Colinas de Santiago es actualmente uno de los puntos con mayor incidencia.

El director de Servicios Primarios exhortó a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier incendio o acto vandálico en contenedores a la línea telefónica 866 421 992, con el fin de que las corporaciones de seguridad y emergencia puedan intervenir oportunamente.