Gasolineros advierten sobre el precio diésel a 27 pesos: Claudia Sheinbaum

La reducción del precio del diésel a 27 pesos por litro, que plantea Claudia Sheinbaum, no es viable sin incentivos fiscales que ofrezca un mayor margen, así lo señalaron empresarios gasolineros de la región, quienes afirmaron que actualmente el costo diésel ronda en los 28 pesos con márgenes limitados.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara sobre el acuerdo que se llegó con el sector gasolinero para topar el precio del diésel en 27 pesos a partir de la próxima semana, los distribuidores locales señalaron que no han sido notificados. Señalaron que con sacrificios se está bajando el precio del diésel a 28 pesos el litro, con el fin de apoyar la economía nacional, reduciendo su margen de ganancia, pero bajar el precio a 27 pesos es insostenible, ya que es el precio al que ellos lo compran.

Los empresarios detallaron que para hacer rentable la venta en ese nivel, sería necesario que PEMEX ofrezca el combustible a un costo menor, acompañado de un estímulo de al menos 1.50 pesos por litro. De esta manera los gasolineros podrían tener un margen de utilidad con la venta de diésel y mantener el precio que busca la presidenta. Señaló que en caso de no aplicarse estímulos reales en el precio del combustible, seguirán con el precio actual e incluso podrían optar por suspender la venta en caso de que se les obligue a bajar el precio. "Si no hay incentivos, no se puede bajar y si nos obligan, preferimos no vender, pero esto va a afectar la movilidad", indicó.