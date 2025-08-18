Urge un programa de reactivación económica

El Diputado Federal Theodoros Kalionchiz presentó un punto de acuerdo para exhortar a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía para crear un programa de reacti-vación económica y la aplicación de incentivos fiscales para impulsar la llegada de nuevas inversiones.

Durante la sesión que se celebró en la Cámara de Diputados, el legislador panista destacó la necesidad a nivel nacional, de establecer estímulos fiscales que permitan atraer mayores in-versiones y mejorar las condiciones económicas del país.

Señaló que existe una falta de apoyo de la federación a los empresarios, que son quienes generan las fuentes de empleo, sin embargo la carga impositiva representa una limitante para el desarrollo de nuevos proyectos.

"Lo que se necesita es trabajar en la coordinación entre las diversas secretarías, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de Economía, para implementar de manera ur-gente un paquete de estímulos fiscales, que vuelva a nuestro país más atractivo para desarro-llar proyectos de inversión".

El diputado coahuilense mencionó que la competitividad económica en México enfrenta desafíos importantes ante la crisis que se vive por el tema de Estados Unidos, por lo que se debe establecer una estrategia desde el Gobierno Federal para lograr un crecimiento eco-nómico, equitativo y sostenible.

Teo Kalionchiz reiteró la necesidad de aplicar estos incentivos fiscales de manera urgente ante el panorama económico global, recordando que el cierre de empresas ha afectado a cien-tos de coahuilenses, generando desempleo y afectaciones económicas que requieren atención inmediata.