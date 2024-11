Incertidumbre obrera por quiebra de AHMSA

La quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) ha dejado a miles de trabajadores en una situación de extrema incertidumbre respecto a sus pagos y prestaciones. Ante esta crisis, el abogado Héctor Garza exhortó a los obreros a demandar para proteger sus derechos, ya que después de un año sin recibir pagos, prácticamente han perdido todas sus opciones.

Garza advirtió que, si la empresa reanuda sus operaciones, lo hará con una nueva personalidad moral, lo que significa que los trabajadores actuales no tendrán garantizados sus derechos. "Habrá que finiquitar lo que hay", afirmó, destacando que solo unos pocos empleados siguen recibiendo pagos.

El representante legal señaló que los trabajadores que no han recibido pagos durante un año y medio han perdido su oportunidad de reclamar. "Si un trabajador no ha recibido nómina desde hace un año y medio, ya no tiene derecho a reclamar", afirmó. Sin embargo, Garza invito a los trabajadores a no tener miedo y a demandar para proteger sus derechos. Es importante que los trabajadores sepan que tienen derechos y que pueden reclamarlos.

Garza cuestionó quién ha infundido miedo a los trabajadores para que no reclamen sus derechos. "Es una exhortación a toda la población para que no se sienta dudosa y reclame sus derechos", afirmó. La segregación de los trabajadores para evitar pagos es una estrategia que debe ser denunciada. Los trabajadores de AHMSA deben unirse y demandar para proteger sus derechos.