AHMSA Monclova enfrenta incertidumbre en calendarización de pagos

MONCLOVA, COAH. – A pesar de los anuncios recientes realizados por Altos Hornos de México (AHMSA) sobre su calendarización de pagos, Héctor Garza, representante de un grupo de acreedores, aclaró que nada de lo publicado por la empresa tiene validez oficial hasta que el Juzgado de Distrito emita los acuerdos correspondientes.

Hasta el momento, el expediente no refleja los movimientos que la siderúrgica ha difundido a través de la Bolsa Mexicana de Valores.

Garza enfatizó que, aunque la información de la empresa genera una expectativa positiva, los involucrados deben basarse exclusivamente en el expediente legal.

El juzgado aún no ha aprobado ni desaprobado el plan de calendarización de fechas propuesto por la empresa. Para que el proceso avance, es indispensable que la síndico presente un informe cuyo plazo vence el próximo 22 de enero. La falta de este reporte fue el motivo por el cual la audiencia del pasado 30 de enero tuvo que retrasarse.

Uno de los puntos más críticos para los trabajadores es la incertidumbre sobre el monto de sus prestaciones. Pagos al 50% o 60%: Garza advirtió que, debido a la aplicación de leyes especiales sobre la ley general, es posible que a los trabajadores solo se les ofrezca un porcentaje parcial de lo que les corresponde por ley.

Vía del amparo: Si la jueza certifica pagos que causen un agravio a los empleados, estos tendrán que iniciar juicios de amparo o recursos ordinarios para pelear por el 100% de sus derechos. El proceso de reactivación depende de la llegada de nuevos capitales, un tema que se maneja bajo estricto hermetismo para no entorpecer las negociaciones.

Depósito del 10%: Los inversionistas interesados deben presentar una garantía de seriedad equivalente al 10% del valor de la empresa. Revelación de nombres: Se espera que, si el calendario judicial se cumple, la identidad de las empresas que pujan por AHMSA se dé a conocer el 27 de enero.

"Estamos especulando sobre avisos de AHMSA, pero desde el 6 de enero no ha habido actuaciones oficiales en el expediente que nos permitan dar por hecho estas fechas", señaló Garza, haciendo un llamado a la calma y a esperar la resolución de la jueza.