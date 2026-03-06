Vecinos de Monclova rechazan proyecto de vivienda en la colonia Eva Sámano

MONCLOVA, COAH. – Habitantes de la colonia Eva Sámano alzaron la voz contra la construcción de un complejo de vivienda, presuntamente bajo el esquema de "Casas del Bienestar", debido a que el proyecto pretende eliminar vialidades clave para convertirlas en callejones, lo que consideran un foco de inseguridad y un atropello a la planeación urbana.

En una reunión que contó con la presencia de representantes del Infonavit (encabezados por el delegado de apellido Tanaka), la Dirección de Desarrollo Urbano, el síndico de minoría Leonardo Rodríguez y una comitiva de colonos liderada por René Alonso Armendáriz, se expuso el rechazo total a la desaparición de calles en favor de la densificación de viviendas.

Los vecinos señalaron que, según los planos de hace 18 años, existe un derecho de vialidad que debe respetarse. Denunciaron que la constructora GBS, originaria de Veracruz, ha avanzado en la edificación de aproximadamente 100 viviendas en obra negra, pero sin respetar la continuidad de las manzanas que nacen desde el Bulevar 57. "Un callejón es sinónimo de insalubridad e inseguridad; ya tenemos el mal ejemplo de las colonias Obrera Sur y Norte. No permitiremos que aquí se repita lo mismo", sentenciaron los inconformes.

Ante la presión, la constructora y las autoridades se comprometieron a:

1. Revisar las escrituras de los vecinos que habitan la zona desde hace casi dos décadas para garantizar que se respeten los límites de propiedad y las vías públicas.

2. Modificar el proyecto donde sea necesario para mantener el flujo vehicular y peatonal adecuado, asegurando que no se cierren accesos.

Por su parte, los ciudadanos criticaron la tardía intervención de las autoridades municipales, señalando que Desarrollo Urbano apenas comienza a revisar el caso cuando el problema ya es crítico. Asimismo, lamentaron la ausencia de la Síndica de Mayoría, quien no se presentó al diálogo.

Además del conflicto urbanístico, los colonos manifestaron su molestia porque el proyecto de "Casas del Bienestar" está siendo ejecutado por una empresa foránea. "Si en Monclova tenemos una falta de empleo grave, es lamentable que traigan constructoras de Veracruz en lugar de dar trabajo a nuestra gente", señaló Armendáriz. Los vecinos de la Eva Sámano advirtieron que se mantendrán vigilantes para asegurar que el compromiso de "recomponer" el proyecto se cumpla antes de que la obra avance hacia la zona habitada.