Inconformidades de acreedores no frenan la venta de Altos Hornos de México

Ante las impugnaciones promovidas por acreedores que podrían retrasar el proceso de venta de Altos Hornos de México, el empresario Carlos Elizondo hizo un llamado a la unidad entre acreedores, trabajadores y actores económicos para respaldar la reactivación de la empresa.

Elizondo Delgado mencionó que a pesar de las inconformidades legales presentadas por algunos acreedores, existe la confianza en que el proceso avance y se concrete la subasta programada para el próximo 2 de marzo, lo que permitiría iniciar una nueva etapa para la siderúrgica.

"Estamos contentos porque ya se fijó una fecha, hoy sale una información a cerca de que se presentó una inconformidad de alguno de los acreedores, pero esperamos que eso se libere rápido, porque lo que nos conviene a todos, es que esto se resuelva en el cortísimo plazo".

El empresario sostuvo que lo ideal es que, una vez concretada la compra, los nuevos dueños inicien de inmediato un programa de inversión para reactivar la empresa en las áreas estratégicas, lo que detonaría empleo, servicios y actividad económica en toda la región.

"Quien compre debe empezar a invertir de inmediato, con la intención de reactivar la empresa, lo que abriría una puerta para nosotros como contratistas y empresarios de la construcción".

Advirtió que seguir presentando obstáculos legales solo prolonga un proceso que ya ha sido largo y costoso para la región.

"La única manera de recuperarte es que la empresa funcione, no hay otra forma, poner trabas es tropezarte tú solo, llevamos tres años con la planta parada y día con día se deteriora más, por lo que entre más pronto arranque la inversión para reactivarla, más barato y más rápido se verán los resultados productivos para todos".

Asimismo, confió en que los nuevos propietarios otorguen oportunidades a los acreedores, contratistas y proveedores locales que conocen la operación de la acerera, al considerar que la experiencia técnica de la región será clave para una reactivación eficiente.

"Hay mucha gente aquí con una experiencia muy grande en el manejo y reparación de los diferentes departamentos de la empresa. Van a recurrir a quienes ya lo han hecho por muchos años, porque eso garantiza mejores resultados y menor costo", indicó.