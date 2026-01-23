Saltillo destaca como la ciudad más segura del país

SALTILLO, COAHUILA.- Por cuarta ocasión en la administración del alcalde Javier Díaz González, Saltillo se ubicó como la capital más segura de México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Cada trimestre, la ENSU mide la percepción ciudadana de seguridad en 91 áreas urbanas del país; durante el año pasado Saltillo salió en los primeros lugares en las publicaciones de enero, julio y octubre, y de nueva cuenta, este viernes 23 de enero.

Además, la capital de Coahuila subió un escaño en el índice general de percepción de seguridad, ubicándose en el sexto lugar.

Javier Díaz González reiteró que la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada de México, las fiscalías estatal y federal y la participación activa de la ciudadanía ha sido fundamental para mantener y mejorar la seguridad.

"Saltillo es líder nacional en participación ciudadana para la prevención y atención en seguridad. Aquí está la red ciudadana digital más grande del país, con más de 124 mil personas quienes reportan vía WhatsApp y la App Saltillo Seguro, además de atender a la población en el ChatBot o en los teléfonos de emergencia", expresó el Alcalde.

Lo anterior, destacó el edil, aunado a que durante 2025 se invirtieron más de mil millones de pesos en materia de seguridad, destinados a fortalecer el equipamiento, la infraestructura, la tecnología y las acciones de prevención, y en el 2026 la inversión se mantendrá.

El Alcalde indicó que en la ciudad no se baja la guardia en seguridad y por ello ya preparan la adquisición de patrullas y 500 cámaras urbanas para reforzar la vigilancia, además de que está por arrancar la preparación de cadetes en la Academia de Policía para incrementar el estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La vigilancia de las fronteras con otros estados, añadió, también se mantiene, para evitar el ingreso de grupos o bandas delictivas.